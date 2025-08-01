Бросил шестерых детей: что известно о новом избраннике Полины Дибровой

Новым мужчиной модели Полины Дибровой может быть бизнесмен Роман Товстик. Как сообщает Starhit, предприниматель решил уйти из семьи после 20 лет брака, за которые у него родились шестеро детей.

Накануне издание сообщило о расставании телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. Утверждается, что новым избранником модели стал Товстик. Сам он еще 21 июля говорил, что сейчас разводится с супругой Еленой.

«У нас шестеро прекрасных детей, и их благополучие остается нашим общим приоритетом. Но завершение одного этапа открывает пространство для нового», — сказал он.

На днях в соцсетях Товстик отмечал, что сохранение брака на текущем этапе стало невозможным. При этом сам бизнесмен считает, что зачастую такие перемены становятся «началом нового витка для всех участников событий».

Товстик открыл свой бизнес в 2000 году вместе с партнерами Дмитрием Хохловым и его супругой Юлией Гольдорт. Сперва компания зарабатывала на продаже добавок для спортсменов, а позднее начала выпускать собственные чаи и БАДы. Хороший доход предприятие начало приносить в середине 00-х, на волне интереса россиян к спорту и своему здоровью.

Бизнес был поделен пополам: одна часть у Товстика, еще по 25% — у Хохлова и Гольдорт. Пара вскоре развелась и Хохлов рассказывал, что экс-супруга предлагала лишить их партнера доли, однако тот не стал предавать друга. Уже через некоторое время бизнес пошел в гору благодаря тому, что Роман привел французских инвесторов.

Сейчас Товстик не только миллиардер, но и коуч и оратор. Он регулярно посещает большинство мероприятий компании, которые внутри называют «лидерскими событиями».

«Основатели отдыхают с менеджерами, проводят тренинги, марафоны, запускают школы и все это транслируют в соцсетях — вероятно, чтобы вызывать зависть тех, кто к ним еще не примкнул. Каждый год фирма с размахом празднует свой день рождения, для чего арендует стадионы и большие площадки», — рассказывали журналисты.

Товстик и его жена давно живут на Рублевке, где их соседями были Дибровы — между дверями их особняков всего 500 метров. Как Полина и Роман сошлись пока неизвестно. Отметим, что Диброва является крестной мамой одного из наследников романа.