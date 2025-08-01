Супружеская измена Полины Дибровой потрясла своим цинизмом

На удивление стремительно в светском столичном обществе разворачивается настоящая драма, участниками которой стали две семьи. Как отмечают очевидцы, по своему накалу и цинизму эта история способна затмить сценарии самых популярных мелодрам. В центре этого любовного многоугольника – сразу четыре человека, двоим из которых в эти дни приходится переживать предательство и публичное унижение. По данным некоторых СМИ, 65-летнему телеведущему Дмитрию Диброву изменила его 35-летняя супруга Полина. И не с кем-нибудь, а с успешным IT-предпринимателем Романом Товстиком. Супруга бизнесмена Елена, мать шестерых детей, в шоке. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

Слухи о том, что в образцово-показательной семье Дмитрия и Полины Дибровых не все гладко, впервые появились еще несколько месяцев назад. Брак, который на протяжении 15 лет выглядел на публике идеальным и победившим все стереотипы, связанные с разницей в возрасте, дал заметную трещину. Полина, всегда активно демонстрировавшая семейную идиллию в социальных сетях, внезапно прекратила публиковать совместные фотографии с мужем. Внимательные подписчики заметили и более тревожный знак — с ее безымянного пальца исчезло обручальное кольцо...

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Еще больше подозрений стало возникать в июне этого года, когда Полина с размахом отпраздновала свой день рождения в солнечной Испании, но сделала это в гордом одиночестве, без супруга. Пока Дмитрий оставался в Москве, его молодая муза наслаждалась отдыхом. Однако на тот момент никто не догадывался, что причина охлаждения кроется не просто в усталости или кризисе, а в другом мужчине...

Двойное предательство

Этим мужчиной оказался Роман Товстик — харизматичный сооснователь крупной корпорации, успешный IT-бизнесмен и... многодетный отец. О тайных отношениях изменщиков долго никто не знал: как сообщают источники из близкого окружения пар, отношения между Полиной и Романом развивались стремительно и тайно, причем буквально под носом у своих супругов. Влюбленные, не желая терять ни минуты, по слухам, сняли дом по соседству с роскошным особняком Дибровых, превратив элитный подмосковный поселок в сцену для своих тайных встреч...

Цинизм ситуации усугубляется тем фактом, что Полина Диброва и жена Романа, Елена Товстик, считались близкими подругами. Их семьи дружили, проводили вместе время. Более того, Полина является крестной матерью пятого ребенка Елены и Романа. Именно она с букетом цветов встречала Елену из роддома после рождения малыша, которому сейчас едва исполнился год... Этот циничный факт поражает до глубины души: как можно было так чудовищно предать самого близкого человека?

Публичный взрыв и крик отчаяния

Первой о неверности мужа узнала Елена. Роман, очевидно, настолько увлекся новой пассией, что решил в один момент уйти из семьи, оставив жену с шестью детьми. Недавно он сделал официальное заявление, объявив о подаче на развод и завершении 22-летнего брака. Этот шаг стал спусковым крючком для публичного скандала...

Реакция Елены Товстик оказалась душераздирающей. Находясь в Италии на отдыхе с детьми, обманутая женщина опубликовала в своих социальных сетях серию постов, пропитанных невыносимой болью и отчаянием. Она прямо обвинила мужа и бывшую подругу в сговоре и разрушении ее мира.

«Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину, последнему малышу год», — написала она в отчаянии.

Вскоре после этого последовал еще более тревожный пост, сопровождавшийся изображением горящей траурной свечи. В нем Елена, находясь в полном раздрае, фактически прощалась с жизнью:

«К сожалению, Роману придется забрать тело своей жены из Италии! Разрушив семью, убив мать и шестерых детей… так жестоко уйти к ее подруге… все остались сиротами без матери».

Этот крик души вызвал шквал поддержки со стороны подписчиков. Сотни людей в комментариях умоляли Елену одуматься, напоминая ей о детях, которые нуждаются в ней больше всего на свете, и предлагали любую возможную помощь.

Молчаливая трагедия Дмитрия Диброва

Не менее тяжело, хотя и более сдержанно, происходящее переживает и Дмитрий Дибров. Для телеведущего, который вложил в молодую жену не только чувства, но и ресурсы, сделав ее известной и обеспеченной, новость об измене стала сокрушительным ударом. Друзья пары утверждают, что он узнал обо всем последним, когда роман его жены уже был в самом разгаре.

Нервное напряжение не прошло для телезвезды бесследно. По словам его приятелей, на фоне стресса Дмитрий похудел более чем на 20 килограммов. Его физическое состояние стало зримым отражением душевных мук.

«Диму искренне жалко. Его окружение очень за него переживает. Друзья сплотились вокруг, никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине все — громкое имя, публичность, безбедное существование. А в ответ получил такое», — делятся знакомые шоумена с журналистами.

Сейчас, когда все тайное стало явным, история продолжает развиваться. Роман Товстик, как говорят в его окружении, не собирается отказываться от своих детей и намерен принимать активное участие в их воспитании. Однако главный вопрос остается открытым: смогут ли он и Полина построить свое новое счастье на руинах двух разрушенных семей и на фоне боли, которую сейчас испытывают самые близкие люди?