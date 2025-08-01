Гузеевой заинтересовались в Отделе по борьбе с экономическими преступлениями

Российскую телеведущую Ларису Гузееву начал проверять Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) по факту мошенничества.

Об этом стало известно изданию Super.

"Поздравьте меня! У меня теперь есть здесь недвижимость! Приезжайте!", — заявляла артистка после подписания неких документов на видео в ноябре прошлого года.

В качестве инфлюенсера Гузеева рекламировала бизнесмена Сергея Домогацкого. Отмечается, что те, кто ему доверился, остались не только без денег, но и без недвижимости в Индонезии.

Как пишет издание, на телеведущую подали 27 заявлений в полицию, обвиняя ее в мошенничестве. Заявители утверждают, что звезда могла осознанно ввести людей в заблуждение.

Появились новые детали скандала с Гузеевой

Адвокат пострадавших Александр Зорин в беседе с Super рассказал, что в ОБЭП уже начал проверку Гузеевой по факту мошенничества. При этом сама актриса по-прежнему не дала никаких комментариев по этому поводу.