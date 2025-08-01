Актер Краско попал в реанимацию и нуждается в круглосуточном уходе

94-летний Иван Краско, по словам его бывшего арт-директора, попал в реанимацию. Актеру становится хуже с каждым днем. Краско госпитализировали с его дачи под Санкт-Петербургом. Состояние внушает опасения. Врачи оценивают его как стабильно тяжелое. Экс-помощник Ивана Ивановича, Вячеслав Смородинов в беседе с News пояснил, что ранее он пытался найти для актера достойное медучреждение с круглосуточным уходом. Выбор пал на Дома ветеранов сцены, куда помещают известных артистов престарелого возраста. Родные в сиду занятости не могут уделять Краско должного внимания, да и медпомощь ему нужна регулярно. «Недавно мы вместе с Юрием Александровичем Кузнецовым навестили нашего дядю Ваню. Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Нашел силы с нами пошутить. Поэтому мне ничего не остается, как объявить публично о сложной ситуации, в которой оказался Краско», — говорит Смородинов. Во всех подобных организациях, с которыми удалось связаться, был озвучен твердый отказ. Одним из обязательных условий приема подопечных является недвижимость. А у Краско ее нет. "Надеюсь, что во всей стране отыщется учреждение по уходу за престарелыми людьми, которое примет Ивана Краско и обеспечит ему надлежащий уход, — заключил бывший арт-директор артиста.