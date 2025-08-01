Дочь Майкла Джексона Пэрис разорвала помолвку с женихом Джастином Лонгом

Страсти

Дочь Майкла Джексона решила не выходить замуж за продюсера Джастина Лонга. Спустя полгода после помолвки они расстались. Об этом сообщает Page Six.

Дочь Майкла Джексона разорвала помолвку с женихом
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В конце июля папарацци удалось заснять Пэрис, прогуливавшуюся по городу в слезах. Еще тогда поклонники заподозрили неладное, но артистка не давала комментариев. Теперь же стало известно, что плохое настроение девушки было связано с проблемами в личной жизни. Она подтвердила, что разорвала помолвку с возлюбленным и ушла от него.

Причину расставания Пэрис не раскрыла. Также неизвестно, удалось ли им сохранить хорошие отношения, ведь Лонг работает вместе с девушкой и помогает ей развивать музыкальную карьеру.

В Сети обсуждают, что дочь Джексона решилась на разрыв, так как жених якобы использовал ее в корыстных целях. Известно, что Пэрис получила многомиллионное наследство, поэтому многие подозревали, что Джастин собирался жениться не на девушке, а на ее фамильном состоянии. Впрочем, сама артистка эти слухи не комментировала.

Ранее Джастин Трюдо посетил концерт Кэти Перри после слухов об их романе.