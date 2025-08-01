Дочь Майкла Джексона разорвала помолвку с женихом

Дочь Майкла Джексона решила не выходить замуж за продюсера Джастина Лонга. Спустя полгода после помолвки они расстались. Об этом сообщает Page Six.

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В конце июля папарацци удалось заснять Пэрис, прогуливавшуюся по городу в слезах. Еще тогда поклонники заподозрили неладное, но артистка не давала комментариев. Теперь же стало известно, что плохое настроение девушки было связано с проблемами в личной жизни. Она подтвердила, что разорвала помолвку с возлюбленным и ушла от него.

Причину расставания Пэрис не раскрыла. Также неизвестно, удалось ли им сохранить хорошие отношения, ведь Лонг работает вместе с девушкой и помогает ей развивать музыкальную карьеру.

В Сети обсуждают, что дочь Джексона решилась на разрыв, так как жених якобы использовал ее в корыстных целях. Известно, что Пэрис получила многомиллионное наследство, поэтому многие подозревали, что Джастин собирался жениться не на девушке, а на ее фамильном состоянии. Впрочем, сама артистка эти слухи не комментировала.

Ранее Джастин Трюдо посетил концерт Кэти Перри после слухов об их романе.