Экс-директор Надежды Кадышевой рассказал, почему певице не нужен продюсер

Народная артистка России Надежда Кадышева — одна из немногих исполнителей, кто всю карьеру обходился без продюсеров. Ее легендарные песни, которые сегодня знают миллионы, создавались в соавторстве с мужем — композитором Александром Костюком.

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Экс-директор певицы Дмитрий Фомин в беседе с изданием «Абзац» отметил, что успех основательницы ансамбля «Золотое кольцо» — результат ее самостоятельного пути.

«Надежда Кадышева – это бренд. Никто не может знать, как развивать его лучше, кроме нее самой и ее супруга Александра. Они оба народники, выросшие в глубинке. Кадышева впитала народный дух еще с молоком матери. Если бы она прибегла к помощи именитых продюсеров, то они бы "причесали" ее под стандарт и, возможно, сейчас она и не возродила бы популярность своих песен», — пояснил Фомин.

Аналогичный принцип выбрала и певица Татьяна Буланова. Ранее она признавалась, что пробовала сотрудничать с профессионалами, но опыт оказался неудачным. Около двух лет она работала под руководством Игоря Крутого, однако контракт не оправдал ее ожиданий.

Ранее мы писали о том, что ВИП-ложи на концерте певицы Надежды Кадышевой продают за 400 тысяч рублей.