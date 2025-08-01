Пугачева отказалась исполнять ставшую народным хитом песню

Алексей Добронравов, автор музыки и слов к песне «Как упоительны в России вечера», сообщил, что Алла Пугачева, услышав композицию, дослушала ее до конца – что, по его словам, случалось нечасто – но не проявила интереса и решила не включать ее в свой репертуар. Позднее эта песня обрела широкую популярность и стала практически народной.

«У Пугачевой песня бы не зашла! Даже если бы она ее взяла. Нет! Я сразу понял, что нужно Жечкову отдавать. Потому что при его финансовых возможностях… но главное – его исполнение и уникальный тембр голоса, да вообще, при его запале, кураже… Он всегда пел вживую!» – рассказал Добронравов в интервью МК.

Позднее композиция «Как упоительны в России вечера» была передана Евгению Жечкову, чей голос и обаяние, по мнению Алексея Добронравова, идеально соответствовали духу песни. Исполнитель сделал ставку на этот хит в разгар экономического кризиса 1998 года, инвестировав в клип и продюсирование.

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Несмотря на отказ Аллы Пугачевой от этой композиции, определенное творческое взаимодействие с Добронравовым все же состоялось. Около восьми лет назад певица начала подготовку к прощальному концерту «P.S.» и рассматривала несколько его песен для включения в программу. Артистка даже приобрела права, были заключены договоры, однако в итоге композиции так и не были записаны и не прозвучали со сцены.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Пугачева вопреки ожиданиям появилась на фестивале подруги Вайкуле под ручку с мужем.