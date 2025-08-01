«Я делаю добрые дела для вас»: Niletto ответил недовольным фанатам

Певец Niletto (Данил Прытков) ответил недовольным фанатам, которые раскритиковали артиста за нежелание делать фото с поклонниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На одном из недавних выступлений Прытков со сцены заявил, что выступает против снимков с посетителями его концертов — по словам артиста, он ненавидит это «больше всего на свете». Niletto подчеркнул, что после совместных фотографий он «теряет энергию», становится злым и не может писать хорошие песни.

Признание знаменитости огорчило пользователей соцсетей. Одна из них заявила, что Niletto, как публичный человек, не может «просить таких невозможных вещей». Данил отреагировал на эту публикацию.

«Позовите, когда поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное. Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас», — ответил он.

Ранее Niletto пропустил свое выступление в Москве на VK Fest. Причиной стали задержки в работе аэропортов — артист не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга.