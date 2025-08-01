Трамп может помиловать рэпера Пи Дидди

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность о помиловании рэпера Шона Комбса (он же — Пи Дидди). Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники в Белом доме.

Утверждается, что обсуждение о помиловании рэпера превратилось из «очередной выходки Трампа в действенное мероприятие» после того, как в начале июля 2025 года Пи Дидди частично признали виновным в сексуальном насилии.

По данным издания, с представителями в Белом доме разговаривали по вопросу о помиловании рэпера не защитники артиста, а близкие люди. Они обращались к влиятельным лицам в администрации Трампа как с личными, так и с официальными беседами.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Пи Дидди.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.