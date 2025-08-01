Популярная певица прокомментировала слухи о своем уходе монастырь

Певица Вика Цыганова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала слухи о том, что она вместе с мужем якобы собирается уходить в монастырь.

Артистка полагает, что с «ее грехами» в монастырь ее попросту не пустят. Как заметила Цыганова, сейчас она находится дома, солит огурцы, варит варенье и готовится к юбилейному показу на Неделе моды.

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Певица отметила, что все это дело в русском стиле, поэтому сейчас она тренируется на малиновом варенье и огурцах.

Собеседница издания добавила, что уходить в монастырь она пока не собирается.