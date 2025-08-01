Лолита Милявская раскрыла подробности ссоры с Киркоровым

Певица Лолита Милявская рассказала о ссоре с Филиппом Киркоровым после «голой» вечеринки. Об этом стало известно в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

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Лолита Милявская публично оскорбила Киркорова, назвав его «предателем». Конфликт артистов начался после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, на которой оба присутствовали. Тогда певец пытался снять с себя ответственность за участие в мероприятии и резко высказался в адрес коллег, что разозлило Лолиту. Милявская «по-пацански» ответила Филиппу, защитив и себя, и Настю.

«То, что сделал Филипп, это — неприлично. И я имела право на собственную защиту. Посчитала это предательством нашей многолетней дружбы. Мы оба эмоциональные, я по-пацански дала Филиппу сдачи», — высказалась знаменитость.

Спустя время певица забыла про конфликт и пошла мириться с коллегой, не дождавшись извинений. При этом она по-прежнему считает, что публичные люди должны следить за словами и с уважением относиться друг к другу.

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