«В Америке я ничего не могу»: Бордовских о возвращении в Россию

Телеведущая Юлия Бордовских высказалась о своем возвращении в Россию. В шоу «Законы жизни» с Юлией Бедеров на Rutube она призналась, что благодарна времени, проведенному в США, однако там у нее не было таких возможностей, как на Родине.

По словам артистки, жизнь в другой стране многому ее научила. Например, терпению — в США своего места в ресторане или очереди к врачу можно ждать несколько часов. Причем поделать с этим ничего нельзя.

«Если будешь настаивать, тебя больше просто не пустят. Или в следующий раз будут держать два часа. И вот это терпение во всем», — поделилась Бордовских.

После начала спецоперации Юлия поняла, что она нужна в России, в том числе и своим родителям. По ее мнению, на Родине она что-то может дать людям.

«В Америке я ничего не могу дать, я не американка, меня там не воспринимают. Здесь, знаю, меня помнят, мне доверяют, я могу что-то донести, принести, помочь и так далее», — добавила Бордовских.

Напомним, что телеведущая 8 лет прожила в Майами. Вернулась в Россию она вместе с детьми, в том числе и с 23-летней дочерью, которая училась в Нью-Йорке — девушка сама решила ехать вместе с матерью.