Ефремов удивил родню неожиданным поступком

Актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье Громовых, с которой боролся за наследство своего дяди Александра Покровского. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист решил оформить дарственную опекунам его родственника.

Напомним, что изначально Покровский хотел переписать свою трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте на Громовых, которые 19 лет за ним ухаживали. Ефремов уговаривал родственника не писать завещание: он хотел выселить семью, продать квартиру и забрать половину ее стоимости, а именно 15 млн рублей.

7 июня 2022 года Покровский умер. Ефремов решил получить свою часть жилья как единственный наследник. Громовы обратились к СМИ и заявили, что дядя артиста просил не передавать имущество племяннику — об этом свидетельствовали несколько записей и видео.

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После выхода из колонии Ефремов поменял решение. Недавно он оформил дарственную и даже сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса — всего около 50 тысяч рублей. Теперь Громовы, которые долгое время боялись остаться на улице, могут продолжать жить в квартире.