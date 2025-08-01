Ефремов сделал щедрый подарок семье, с которой воевал за наследство

Никита Бородкин

Актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье Громовых, с которой боролся за наследство своего дяди Александра Покровского. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист решил оформить дарственную опекунам его родственника.

Ефремов удивил родню неожиданным поступком
© РИА Новости

Напомним, что изначально Покровский хотел переписать свою трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте на Громовых, которые 19 лет за ним ухаживали. Ефремов уговаривал родственника не писать завещание: он хотел выселить семью, продать квартиру и забрать половину ее стоимости, а именно 15 млн рублей.

7 июня 2022 года Покровский умер. Ефремов решил получить свою часть жилья как единственный наследник. Громовы обратились к СМИ и заявили, что дядя артиста просил не передавать имущество племяннику — об этом свидетельствовали несколько записей и видео.

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После выхода из колонии Ефремов поменял решение. Недавно он оформил дарственную и даже сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса — всего около 50 тысяч рублей. Теперь Громовы, которые долгое время боялись остаться на улице, могут продолжать жить в квартире.