Стало известно, сколько заработает Меладзе за концерт в Латвии

Певец Валерий Меладзе может заработать более 35 млн рублей на концерте в Юрмале, который запланирован на август. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные подсчеты.

Мероприятие состоится в концертном зале «Дзинтари». Место популярно у уехавших российских знаменитостей — например, скоро там пройдет выступление юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

К 1 августа почти все билеты на выступление Меладзе были проданы. Их цены начинались от 104 евро (9,6 тысячи рублей) и заканчивались на отметке в 260 евро (24 тысячи рублей).

«Если считать по среднему арифметическому и количеству мест в зале (2100), получится, что артист заработает порядка 386 130 евро (более 35 млн рублей по текущему курсу)», — пишет издание.

Гастрольный график Меладзе уже расписан до конца года. Вместе с тем даже подобные выступления не смогут заменить доход певца от частных мероприятий — еще в России цена на них начиналась от 5 млн рублей, а работать на корпоративах приходится меньше.