Друзья Диброва рассказали о его состоянии после измены жены

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в эпицентре громкого скандала: СМИ сообщили, что его 36-летняя супруга Полина ушла к женатому бизнесмену Роману Товстику — давнему другу семьи и отцу шестерых детей.

По данным из окружения телеведущего, Дибров узнал об измене около месяца назад и с трудом принял эту новость. Роман с Товстиком, по слухам, развивался на фоне арендованного жилья неподалеку от дома Дибровых — специально для встреч с Полиной.

Друзья телеведущего признаются: Дмитрий тяжело переживает крах брака и предательство. Он пока хранит молчание, но близкие уверяют, что он глубоко потрясён. По их словам, Дибров был уверен в преданности Полины: он щедро обеспечивал её, оплачивал поездки, тренеров, даже пластические операции.

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В кулуарах звёздного круга вспыхнула жёсткая риторика. Некоторые знакомые телеведущего называют Полину «неблагодарной».

«Полю называют дворняжкой — её взяли в дом, дали родословную, а она кусается. Вот прям так жёстко говорят», — пишет KP.RU.

Пока сам Дмитрий Дибров предпочитает молчание.

Напомним, Роман Товстик после начала разговоров о его связи с Полиной Дибровой опубликовал пост о разводе.