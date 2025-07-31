Джастин Тимберлейк раскрыл свой страшный диагноз

Певец Джастин Тимберлейк раскрыл свой диагноз во время гастрольного тура по Европе. Об этом сообщает Starhit.

Как сообщил 44-летний Тимберлейк, у него обнаружили болезнь Лайма. Заболевание включает в себя множество симптомов — головные боли, усталость, сыпь, проблемы с тканями суставов, сердцем и нервной системой, а также другие.

При этом, такое признание Тимберлейк сделал после критики от фанатов — многие слушатели обвинили певца в том, что на последних концертах он просто гуляет по сцене под фонограмму, а живой вокал составляет только 10% от всего выступления.

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Как пояснил Тимберлейк, это объясняется диагнозом, который и делает его постоянно уставшим.