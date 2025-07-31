Джастин Тимберлейк раскрыл свой страшный диагноз
Певец Джастин Тимберлейк раскрыл свой диагноз во время гастрольного тура по Европе. Об этом сообщает Starhit.
Как сообщил 44-летний Тимберлейк, у него обнаружили болезнь Лайма. Заболевание включает в себя множество симптомов — головные боли, усталость, сыпь, проблемы с тканями суставов, сердцем и нервной системой, а также другие.
При этом, такое признание Тимберлейк сделал после критики от фанатов — многие слушатели обвинили певца в том, что на последних концертах он просто гуляет по сцене под фонограмму, а живой вокал составляет только 10% от всего выступления.
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Как пояснил Тимберлейк, это объясняется диагнозом, который и делает его постоянно уставшим.
«Если вы сталкивались с этим заболеванием или знаете кого-то, у кого оно было, то вы в курсе: жизнь с этой болезнью может быть очень изнурительной, как в ментальном плане, так и в физическом. Когда я впервые узнал о диагнозе, я был шокирован. Но, по крайней мере, я мог понять, почему, находясь на сцене, я испытывал сильную боль в нервах или просто чувствовал безумную усталость или недомогание. Я решил, что радость, которую приносят мне выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело», — заявил он.