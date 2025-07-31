Жена Газманова раскрыла, где работает их избегающая публичности дочь

Марина Газманова, супруга известного российского певца Олега Газманова, рассказала в соцсетях, что ее дочь Марианна работает в дизайнерской компании. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Журналисты заметили, что супруги Газмановы обычно не разглашают информацию о дочери, так как девушка ведет непубличный образ жизни.

«Дочь учится быть управленцем на двух языках. И уже давно работает в дизайнерской компании. В следующем году диплом получит», — рассказала Марина.

Напомним, что в 2022 году Марианна успешно сдала ЕГЭ, с золотой медалью закончила частную гимназию «Хорошкола» и поступила на факультет международного бизнеса в МГИМО.