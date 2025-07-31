Ревва рассказал о том, как его шантажирует мать

Певец Александр Ревва рассказал, что мать — Любовь Рачеева — угрожала ему пойти на программу и рассказать про его жену Анжелику. Соответствующее признание он сделал YouTube-каналу «Макарена».

По словам Реввы, отношения с матерью у него испортились, когда в его жизни появилась Анжелика. Рачеева сразу не приняла женщину и певец не мог понять что это: эгоцентризм или «непонятная любовь к себе, к нему».

«Моя мама постоянно называла мою жену проституткой или еще как-то, что дети не от меня. Это ее воображение», — поделился Ревва.

Певец неоднократно предлагал матери пойти к психологу, но она отказывалась признавать какую либо проблему и продолжала поливать грязью Анжелику.

При этом в 2022 году Ревва столкнулся с другой проблемой — его отец дал скандальное интервью о нем. При этом, по словам певца, он бросил его с сестрой в возрасте четырех месяцев и впервые позвонил сыну лишь в 18 лет.

«И первые его слова мне: "Ты родился по залету, я твою маму ненавидел всегда, будь она проклята"», — рассказал он.

После разразившегося скандала Рачеева тоже начала вести себя странно и неоднократно звонила сыну с угрозами.

«Я пойду на программу и как расскажу, что твоя жена проститутка, а ты мне не помогаешь», — привел слова матери Ревва.

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Он подчеркнул, что полностью содержит Рачееву уже несколько лет и считает такие высказывания шантажом. По мнению певца, говоря, что он ей не помогает, его мать хочет создать в глазах людей «портрет негодяя».