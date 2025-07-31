Экс-муж Долиной раскритиковал Дробыша за резкие слова о певице

Илья Спицын, бывший супруг известной певицы Ларисы Долиной, в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» резко ответил на критику продюсера и композитора Виктора Дробыша в адрес артистки.

Ранее Дробыш назвал токсичной методику Долиной по обучению вокалу. По его мнению, исполнительница чрезмерно давит на юных вокалистов в процессе занятий.

Продюсер подчеркнул, что токсичные, жесткие методы обучения давно не актуальны, поскольку такая методика лишь «забивает в угол и не позволяет раскрыться».

«Композиторы — это Стиви Уандер, Майкл Фрэнкс, Джордж Дюк, Леонид Агутин, а также Исаак и Максим Дунаевские. В любом случае, время покажет, кто и чему учит», — разъяснил Спицын.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина раскритиковала манеру исполнения американской певицы Кристины Агилеры. Кроме того, она позволила себе негативные высказывания в адрес блогера Вали Карнавал.