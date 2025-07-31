Лолита рассказала о том, как с возрастом изменился её взгляд на интимную жизнь

61-летняя Лолита поделилась тем, как с возрастом изменился её взгляд на интимную жизнь. Певица призналась, что в молодости могла давать два концерта в день, а между ними находила силы «на очень много секса».

«Как молодая тигрица, готовая на всё. А сейчас — один концерт, и никакого секса. Да и думать о нём не хочется. Возраст помогает: меньше ошибок, меньше случайностей», — поделилась певица в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

Тем не менее, по словам артистки, всё может измениться, когда в жизни появляется «тот самый человек». Тогда, уверяет она, просыпаются не только эмоции, но и физиология.

«Это должно быть искусство, а не лишь бы с кем», — добавила Милявская.

В том же подкасте Лолита раскрыла подробности конфликта с Филиппом Киркоровым после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Артистка рассказала, что они с коллегой уже помирились, но она осталась при своём.