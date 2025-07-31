Панин* сделал резкое заявление о России

Актер Алексей Панин обвинил Россию в создании ему «маргинального образа». Видеообращение артиста опубликовал «ТВ Центр».

Панин указал, что комментаторы и хейтеры, которые заходят на его страницу, это чаще всего его бывшие соотечественники. По его словам, они «очень любят» говорить ему о том, что пока он был в России, то у него все было, и называть предателем.

«Ребятки, зачем я это выкладываю? Российская пропаганда так долго создавала образ Алексея Панина как какого-то маргинала. Российская пропаганда так долго обливала меня грязью, что знает, обидно немножко становится», — сказал актер.

Уехавший из России Панин* обратился с просьбой к жителям США

*признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов