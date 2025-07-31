Лазаревой* грозит новое уголовное дело

Наказание ждёт иноагента за искреннюю радость налётам украинских дронов на российские города, в том числе Белгород. Об этом aif.ru сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

На днях Лазарева, комментируя приговор об оправдании терроризма в отношении себя, заявила, что её высказывание об ударах по Белгороду было искренним и, если бы можно было ответить ещё раз, она ответила бы так же.

«С моей точки зрения, оправдание ударов по мирному населению — это оправдание терроризма. Наказание ей будет соответствующим, с учётом рецидива», — подчеркнул правозащитник.

По статье об оправдании терроризма Лазаревой может грозить лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

Лазарева* заявила, что искренне радуется ударам по российским городам

Артистку ранее уже заочно осудили на 6,5 лет колонии по аналогичной статье. Кроме того, ей грозит ещё до двух лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

* внесена в список иноагентов и в перечень террористов и экстремистов.