Директор Меладзе резко отреагировал на вопрос о концертах артиста в РФ

Директор певца Валерия Меладзе, гастролирующего сейчас за границей, Сергей Луппов резко отреагировал на вопрос журналистов о концертах артиста в России. С ним связалось агентство URA.RU.

Напомним, что Меладзе уехал из России три года назад. Тогда же он не перестал общаться с журналистами. При этом известно, что с начала 2025 года он несколько раз тайно прилетал в РФ по семейным делам.

«Проснулись. Никаких комментариев! Весь график на сайте Меладзе», — ответил Луппов на вопрос о том, планирует ли артист выступать в РФ.

Кроме того у концертного директора спросили о частных мероприятиях на условиях анонимности, но он также отказался от комментариев.

Меладзе отказался от выступлений в России

Гастроли Меладзе за границей расписаны до конца 2025 года. В частности, у него запланированы выступления в Монако, Латвии и США.