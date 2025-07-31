Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева высказалась о своей внешности фразой «мне некрасиво». Интервью с ней приводит журнал «Собака.ru».

66-летняя знаменитость отметила, что недовольна своим внешним видом, поэтому редактирует кадры, которыми делится в соцсетях.

«Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру палец, беру программу, все стираю. Я не вижу никакой милоты в старости», — заявила звезда.

При этом ранее артистка хотела исправить ситуацию с помощью пластических операций и похудения, однако впоследствии решила ограничиться коррекцией снимков.

Ранее в июле Лариса Гузеева опубликовала фото с сединой и восхитила подписчиков.