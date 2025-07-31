Кей-поп-звезда Сонхе начала учить русский язык

Участница южнокорейской группы Young Posse Сонхе призналась, что начала учить русский язык перед первым визитом в Москву и Петербург. В интервью «Газете.ру» певица рассказала, что хочет выучить хотя бы базовые фразы и простое приветствие, чтобы порадовать российских фанатов и «показать уважение».

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Группа выступит 9 августа в Москве и 10 августа в Петербурге. Для Young Posse это первый тур в России — коллектив был создан всего год назад, в 2023-м.

В состав входят Сонхе, Енджон, Джиана, Доын и Джиын. Самые известные треки группы — «XXL», «Macaroni Cheese», «ATE THAT» и «POSSE UP!», а 2 марта они выпустили дебютный альбом Cold.

Россия продолжает оставаться привлекательной страной для корейских артистов: они изучают язык, погружаются в местную культуру и даже выбирают наряды от отечественных дизайнеров. Так, в марте Дженни из Blackpink появилась в ролике к своему треку Zen в платье от российского бренда Yanina Couture.

Ранее группа BTS выпустила новый альбом после долгого перерыва.