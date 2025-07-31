Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org высказалась по поводу развода телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной.

Как заметила собеседница издания, каждый сам «кузнечик своего счастья», и каждый сам решает, как ему проживать эту жизнь. Она обратила внимание на то, что коллега по цеху проживает жизнь «вот так». Сябитова указала, что у Диброва много детей, а дети без любви не рождаются, поэтому результат в любом случае положительный.

По словам телесвахи, «молодость взяла верх», и такое случается. Она считает, что это можно было предугадать, поскольку чаще всего так и случается, но телеведущий выбрал свой путь, и ему можно только посочувствовать.

Вскрылись пикантные подробности развода Диброва

Сябитова отметила, что ей жалко детей Диброва, и если они разводятся с супругой, то пусть сделают это по-человечески, минимизировав ущерб для сыновей как физический, так и психологический.

Собеседница издания добавила, что ей не жалко телеведущего и его супругу, потому что они взрослые люди, и они делают, что хотят, но, как родители, они обязаны подумать о детях.