Трюдо заметили на концерте Кэти Перри в Монреале

Бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо заметили на концерте американской певицы Кэти Перри в Монреале в среду вечером, пишет Politico.

Отмечается, что Трюдо попал на фото, когда он был на шоу.

Ранее Associated Press сообщало, что Джастина Трюдо и Кэти Перри заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале вечером в понедельник, 28 июля.

Агентство также подчеркнуло, что сейчас Перри в гастрольном туре по Канаде. Помимо Монреаля, она выступит в Оттаве, Квебеке и Торонто.