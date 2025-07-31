Соседов объяснил, почему Макаревич* оскорбил Пахмутову

Сбежавший в Израиль Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ. – Авт.) внезапно оскорбил Александру Пахмутову. Он заявил, что песни, которые она предлагала современным группам, были ужасны. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с «МК» объяснил, почему сбежавший иноагент позволил себе прилюдный выпад в адрес Александры Николаевны.

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– Пахмутова – не просто талантливый композитор, она гениальный композитор, – говорит Сергей. – Те произведения, которые она создала, – совершенно гениальны. Я даже не знаю, кто написал больше ее… Но не он точно! Пахмутова создала эпохальные произведения, величайшие: их даже перечислить все невозможно. Я слышал недавно и ее новое инструментальное произведение. Легкий и очень красивый вальс! – Макаревич* (признан иноагентом в РФ. – Авт.) просто не дружит с головой, – уверен Соседов. – Он думал, что он – «Ах!», а оказалось, что он – «Эх!». Я не думаю, кстати говоря, что он завидует Пахмутовой. Она же – такая величина! Это все равно что завидовать Моцарту или Чайковскому! Конечно, Пахмутова – не Моцарт и не Чайковский, но близка к ним… Думаю, что иноагент это понимает! Макаревич* (признан иноагентом в РФ. – Авт.) с Пахмутовой – люди совершенно разных статусов. Она – грандиозная махина, космос, а его статус значительно скромнее. Скажите, а что он написал в последнее время? Так, все – туфта… Все лучшие песни его давно позади! – Ему вообще нельзя открывать рот по поводу Пахмутовой, потому что ею можно только восхищаться! – подытожил Сергей. – Он просто себя не контролирует, «не фильтрует базар». Мы не должны на его слова вообще никак реагировать. Этими словами он поставил диагноз себе, а не Пахмутовой.

*Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ