Антонов резко ответил оскорбившему Пахмутову Макаревичу*

Певец Юрий Антонов резко ответил оскорбившему пианистку Александру Пахмутову артисту Андрею Макаревичу*.

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В недавнем интервью Андрей Макаревич* раскритиковал творчество Александры Пахмутовой, отметив, что, несмотря на наличие удачных композиций, поздние работы композитора, по его мнению, уступают по качеству.

Макаревич* публично унизил Пахмутову

Юрий Антонов выступил в защиту Пахмутовой, назвав ее выдающимся деятелем искусств. Он также подчеркнул, что давно не поддерживает связь с Макаревичем* и не намерен комментировать его заявления.

— Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие – это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее! — заявил Антонов в беседе с изданием «Абзац».

Ранее Андрей Макаревич* охарактеризовал жизнь в Израиле как непростую. О различных проблемах, возникающих при проживании в стране, он рассказал в одном из интервью. Он не понимает некоторых соотечественников, которые, переехав в Израиль, продолжают «жить в своем колпаке», следят за телевидением в РФ и скучают по родине.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.