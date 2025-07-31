Бизнесвумен Оксана Самойлова показала урожай с огорода на крыше

Бизнесвумен Оксана Самойлова в топе с цепью собрала урожай в огороде на крыше. Снимками она поделилась в Instagram. Оксана Самойлова позировала в черном топе и брюках. Образ дополнила цепь на талии. Волосы она собрала и сделала легкий макияж. "Наконец-то я сняла вам свой огород на крыше. Это была офигенная идея. Минимум сорняков, никаких насекомых, растет все идеально, места на территории не занимает. Ухаживаю за этим огородом я исключительно сама — это моя медитация", — написала Самойлова. Супруга рэпера Джигана неоднократно говорила подписчикам, что ей тяжело дается набор веса и во время стрессов она не поправляется, а сильно худеет. Чтобы увеличить мышечную массу, бизнесвумен практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью, но затем делает перерыв на три месяца. По словам блогерши, ей не нравится "тощая" фигура, хотя поклонники "засыпают" ее комплиментами. Самойлова вместе с мужем растит четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Бизнесвумен недавно призналась, что мечтает еще об одной дочери. По словам жены рэпера, они уже работают над пополнением в семье. Однако блогер отмечала, что старшая девочка больше всех из-за этого переживает, поскольку сильно привязана к ней. Самойлова старается не потерять связь с Ариелой и выстроить доверительные отношения с подростком.