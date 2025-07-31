Певица Алла Пугачева ответила на вопрос журналиста, как ей удается «так потрясающе выглядеть» в 76 лет. Артистка считает, что дело не в возрасте.

На ее комментарий обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Я не знаю, как я выгляжу на экране. В жизни говорят лучше. Дело не в возрасте. После 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», - сказала Пугачева.

Певица была вместе с мужем – Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Журналист предложил им спеть любую песню, какую хочется. Супруг певицы заявил, что «не готов», а Пугачева пропела четыре слова на английском: «Every night and every day».

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Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что певица перенесла некачественную операцию, после которой образовался грубый рубец. Она увидела: у артистки убрали лишнюю кожу под подбородком и подтянули нижнюю треть лица, однако вокруг губ остались морщины и заметны заломы в области брылей. Хирург указала, что эти нюансы говорят о некачественном оперативном вмешательстве.