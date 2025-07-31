Кети Топурия показала дочь

Грузинская и российская певица Кети Топурия — многодетная мама. Солистка музыкальной группы A’Studio воспитывает троих детей: 9-летнюю Оливию, 4-летнего Адама и Николь, которая сегодня отмечает свой первый день рождения. В честь радостного события исполнительница организовала для малышки праздник. Соответствующим кадром она поделилась на странице личного блога.

© Соцсети

Кети заказала для именинницы торт, а также прикупила торжественные колпаки и шарики. Близкие Николь помогли ей задуть свечки.

© Соцсети

«Николь уже годик», — написала 38-летняя Топурия.

Напомним, сейчас Кети Топурия счастлива в браке с бизнесменом Львом Деньговым. Возлюбленные поженились в ноябре 2020 года. Дочь Николь стала вторым общим ребенком пары — супруги растят четырехлетнего сына Адама.

У певицы также есть дочь Оливия от официальных отношений с предпринимателем Львом Гейхманом. Некогда возлюбленные расторгли свой союз в 2017 году. Им удалось сохранить дружеское общение. Кети Топурия не препятствует встречам бывшего супруга с 9-летней дочкой.