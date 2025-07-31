Беременная Тодоренко заинтриговала фанатов весом будущего ребенка

Около месяца назад российская телеведущая и актриса Регина Тодоренко рассекретила беременность. Радостным событием звезда телепередачи «Орел и решка» поделилась во время празднования своего дня рождения. Позже она раскрыла и пол будущего малыша. Регина и ее муж, 39-летний певец Влад Топалов, ждут еще одного мальчика. Супруги уже воспитывают шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

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Сегодня Тодоренко не на шутку заинтриговала подписчиков своего личного блога. 35-летняя телезвезда, нарядившись в короткий белый топ и бежевые велосипедки, рассказала, что недавно была в кабинете УЗИ. Врач назвал вес ребенка. Он, как оказалось, подходит к отметке в пять килограммов.

© Соцсети

«Я не буду пугать вас и называть вес малыша, о котором мне сказали на УЗИ, но, возможно, нас ожидает 5 кг счастья», — написала ведущая.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе уже более семи лет. Свои отношения возлюбленные официально зарегистрировали в июне 2019-го. Первый ребенок пары Михаил появился на свет незадолго до их свадьбы.