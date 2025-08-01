Гитарист Black Sabbath обнародовал последнее сообщение Оззи Осборна

Гитарист Black Sabbath Закк Уайлд рассказал Guitar World о последнем сообщении, которое он получил от Оззи Осборна.

© Российская Газета

Текстовое сообщение от музыканта пришло гитаристу после прощального концерта в Бирмингеме. Оззи Осборн умер 22 июля в окружении родных и близких.

"Закки, извини, там был какой-то дурдом. Я тебя не видел. Спасибо за все!" - написал Осборн Уайлду. "Оз был просто лучшим. У меня есть отец, ветеран Второй мировой войны, и Оззи, который был мне почти как старший брат. Разница в возрасте между нами была почти 20 лет. В наших отношениях было много веселья и выпивки, но если мне когда-либо нужен был совет, я мог обратиться к нему", - вспоминает музыкант о коллеге по сцене.

Осборн также был крестным отцом старшего сына Закка Уайлда.

Рок-музыканта похоронили в саду его особняка в Англии. Траурный кортеж по улицам Бирмингема провожали тысячи поклонников его творчества.