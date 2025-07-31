У сестры Елизаветы II заподозрили алкогольный синдром

Принцесса Маргарет, младшая сестра королевы Елизаветы II, могла с рождения страдать фетальным алкогольным синдромом (ФАС), как сообщает Daily Mail, такую версию озвучила биограф Мерил Сикрест в своей новой книге «Принцесса Маргарет и проклятие».

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По её словам, мать будущей принцессы, Елизавета Боуз-Лайон, злоупотребляла спиртным во время второй беременности. В то время медики считали, что алкоголь не вредит плоду, и никаких ограничений королеве-матери не рекомендовали.

В результате у Маргарет могли развиться типичные симптомы ФАС — невысокий рост, частые перепады настроения, мигрени и трудности с обучением.

Синдром тогда ещё не был изучен: впервые его диагностировали только в 1973 году. Внешне Маргарет ничем не отличалась, но, по словам биографа, именно ФАС мог повлиять на её сложный характер и проблемы со здоровьем.

Для сравнения: при первой беременности королева-мать страдала от токсикоза и отказывалась от алкоголя, поэтому старшая дочь Елизавета родилась здоровой и прожила до 96 лет.

Маргарет же в последние годы боролась с тяжёлой болезнью, пережила несколько инсультов и скончалась в 2002 году в возрасте 71 года.

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