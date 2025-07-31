Миллиардер удалит альбом Гуфа из интернета

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков решил пойти против собственного прошлого — и против классики русского рэпа. Он выкупил первый альбом Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей, чтобы удалить его со всех площадок.

По словам самого Рыбакова, решение продиктовано личным опытом.

«Много гулял, употреблял алкоголь и слушал “Город дорог”», — признался он.

По его мнению, альбом «романтизирует» разрушительный образ жизни, который не стоит повторять.

«Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю “Город дорог” со всех площадок», — заявил миллиардер.

«Город дорог» — дебютный студийный альбом Гуфа, вышедший в 2007 году. Для многих он стал символом эпохи и саундтреком молодости. Теперь, возможно, — только воспоминанием.