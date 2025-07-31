Миллиардер выкупил альбом Гуфа, чтобы стереть его из интернета

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Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков решил пойти против собственного прошлого — и против классики русского рэпа. Он выкупил первый альбом Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей, чтобы удалить его со всех площадок.

Миллиардер удалит альбом Гуфа из интернета
© РИА Новости

По словам самого Рыбакова, решение продиктовано личным опытом.

«Много гулял, употреблял алкоголь и слушал “Город дорог”», — признался он.

По его мнению, альбом «романтизирует» разрушительный образ жизни, который не стоит повторять.

«Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю “Город дорог” со всех площадок», — заявил миллиардер.

«Город дорог» — дебютный студийный альбом Гуфа, вышедший в 2007 году. Для многих он стал символом эпохи и саундтреком молодости. Теперь, возможно, — только воспоминанием.