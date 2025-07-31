Красавица-жена Гарика Харламова стала копией Кристины Асмус

Катерина Ковальчук вернулась после отдыха в деревне в Москву и решилась на эксперимент. Жена Гарика Харламова осветлила волосы на несколько тонов и сделала стильную стрижку. Теперь Катерину не отличить от Кристины Асмус времен ее работы в сериале "Интерны".

Ковальчук так спешила похвастаться преображением, что снялась в салоне красоты сразу после смены имиджа. Звезда кино позировала с макияжем в розовых тонах, чем подчеркнула нежный образ. Фото она тут же опубликовала на своей страничке в соцсети.

Новый оттенок волос очень идет актрисе, она выглядит моложе своих 32 лет. Катерина от природы обладает русым цветом волос, но пару лет назад пробовала быть брюнеткой, тот эксперимент поклонники артистки не приняли.

Оставившая Гарика Харламова Ковальчук сделала заявление

Сейчас же подписчики жены Харламова оценили ее преображение. Под фотографией актрисы народ оставил сотни комментариев, большинство из них с комплиментами.

"Какая красавица Гарика досталась!"; Катя, вы стали еще прелестнее"; "Это Катерина Ковальчук или Варя Черноус?"; "Милая, очаровательная девушка"; "Теперь максимум на 20 лет выглядите"; "Ого! Стала похожа на Асмус", — обсуждают пользователи Сети.

Напомним, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов в браке уже год. 6 июня 2024 года они расписались, а в августе сыграли пышную свадьбу. Поговаривают, что актриса и шоумен скоро станут родителями.