Певица Bearwolf почти в 10 раз увеличила гонорар за свои выступления

Певица Bearwolf (Валерия Василевская) увеличила стоимость своего шоу практически в десять раз. Как сообщает Telegram-канал Shot, если год назад она была готова выступать всего за 350 тысяч рублей, то сейчас ценник ее выступления составляет 3 млн рублей.

За указанную сумму певица готова исполнить девять песен, в том числе популярный хит о Годзилле. От организаторов потребуется обеспечить Василевской и ее команде перелет бизнес-классом, причем без лоукостеров вроде «Победы». Для перевозки по городу нужен водитель с опытом управления автомобилем не менее шести лет и достаточным отдыхом накануне концерта. Кроме того, Bearwolf следует предоставить специальные силиконовые накладки на грудь — их нужно подготовить до начала мероприятия.

Канал отмечает, что повышение гонорара произошло на фоне появления у Василевской долгов по налогам. Валерия должна ФНС почти 900 тысяч рублей и в ближайшее время ее счета могут заблокировать.