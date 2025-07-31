Дробыш обрушился с критикой на Долину

Лариса Долина в последние годы известна больше не своими новыми песнями и концертами, которые проходят с аншлагом, как у ее коллег, например, Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой или Леонида Агутина, а квартирными скандалами и манерой по делу и без поучать молодых исполнителей. Да и не только молодых — даже тех, кто на сцене уже не одно десятилетие.

О не совсем корректных методах делиться опытом стало известно в апреле 2021 года, когда во время записи шоу "Музыкалити" Долина, которая, к слову, уже десять лет преподает вокал в институте культуры, обвинила на тот момент 19-летнюю Валю Карнавал в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования.

Весной этого года Лариса Долина обрушилась с критикой на Кристину Агилеру. Автор хита "Погода в доме" призналась, что не может слушать американскую певицу, потому что та "везде одинаковая, а поет очень громко". А на днях в интернете завирусился ролик 4-летней давности, где Долина на after-party конкурса "Новая волна" публично отчитала Диму Билана за его манеру пения. Прямо из зала певица начала критиковать победителя "Евровидения" и давать ему советы, которые, судя по реакции Билана, он даже не просил.

Долина впервые вышла в свет после скандала с квартирой

Подход Ларисы Долиной раскритиковал музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Он упрекнул певицу в токсичности и самоутверждении за счет юных вокалистов. По его мнению, метод кнута, который использует Долина, уже давно не актуален.

"Любой начинающий певец знает, что токсичная методика преподавания лишь забивает в угол и не позволяет раскрыться. А Долина будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной", — заявил Дробыш в интервью ОСН.

Он напомнил, что у Долиной нет педагогического образования, что, видимо, сказывается на ее манере общения с молодыми исполнителями. По его мнению, певице стоило бы сменить свою токсичность на доброжелательность.