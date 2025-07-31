Три развода, съемки на Украине и карьера в РФ: как живет актер Никита Панфилов

Недавно актер Никита Панфилов признался, что больше никогда не женится — ему хватило трех тяжелых разрывов. Как складывается творческая и личная жизнь артиста рассказал News.ru.

Три неудачных брака

В одном из недавних интервью Панфилов сказал, что больше никогда не женится. Актер трижды расписывался, однако каждый раз это заканчивалось разводом. Вместе с тем артист верит, что еще встретит женщину, которая сможет сделать его счастливым.

«В любовь верю, но в брак — больше нет! Не существует его, это ошибка. Людям надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду. Брак — это зло», — говорил он.

Напомним, первой женой Никиты Панфилова была коллега Вера Бабенко. Они поженились еще в студенческие годы, однако спустя несколько лет брак распался — актер обвинял бывшую супругу в измене.

В 2010 году Панфилов женился на Ладе Поляковой. Она занимала должность администратора в программе «Армейский магазин» и занималась поиском участников для проекта. В 2013 году у пары родился сын Добрыня, однако в 2015 году супруги разошлись. Актер отвечал журналистам, что причиной стала измена жены.

В 2017 году Панфилов узаконил отношения со стоматологом Ксенией Соколовой. Спустя год у супругов родилась дочь Аврора. Актер говорил, что у него «та семья, о которой долго мечтал». Однако счастье продлилось не долго — в 2023 году супруги разошлись.

Мнение о спецоперации и Украине

Панфилов не выражал свою точку зрения относительно специальной военной операции — Никита говорил, что не дает комментариев на политические темы. При этом в 2019 году актер заявлял, что не будет посещать Крым, поскольку хочет и дальше сниматься в сериале «Пес», который создавала украинская телекомпания.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — пояснил он.

Кроме того, он говорил о проблемах, вызванных отсутствием прямых рейсов между Россией и Украиной. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, однако после ввода ограничений дорога стала отнимать у него пять часов.

В 2021 году съемки завершились. Проект приостановили, а выходил он лишь на украинском телевидении в украинском дубляже.

Творческая деятельность в России

Сейчас Панфилов продолжает заниматься творчеством в РФ. Он задействован в работе над спектаклем «Физика», а в 2025 году принял участие в съемках сериалов «Лепила» и «Положение вещей». Кроме того, скоро на экраны выйдет комедия «Коп-звезда» с его участием. Одновременно с этим артист стал ведущим шоу «Гладиаторы» на НТВ.