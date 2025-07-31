«35 лет я работаю без сценария»: Леониду Якубовичу — 80

Газета.Ru
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Ведущий первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица — 88» Леонид Якубович с участницей конкурса, 05 июня 1988 года
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Ведущий первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица — 88» Леонид Якубович с участницей конкурса, 05 июня 1988 года 
© Игорь Михалев/РИА Новости
Телеведущий Леонид Якубович во время отборочного тура I Всесоюзного конкурса красоты в Москве, 17 апреля 1989 года
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Телеведущий Леонид Якубович во время отборочного тура I Всесоюзного конкурса красоты в Москве, 17 апреля 1989 года 
© Масляев Юрий/ТАСС
Телеведущий Леонид Якубович во время съемок 100-го выпуска передачи «Поле чудес» в Первом государственном цирке на Цветном бульваре в Москве, 29 сентября 1992 года
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Телеведущий Леонид Якубович во время съемок 100-го выпуска передачи «Поле чудес» в Первом государственном цирке на Цветном бульваре в Москве, 29 сентября 1992 года 
© Николай Малышев/ТАСС
Телеведущий Леонид Якубович (на первом плане) во время съемок сотой по счету телепередачи «Поле чудес» у главного суперприза, легкового автомобиля «Вольво-850», Москва, 29 сентября 1992 года
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Телеведущий Леонид Якубович (на первом плане) во время съемок сотой по счету телепередачи «Поле чудес» у главного суперприза, легкового автомобиля «Вольво-850», Москва, 29 сентября 1992 года 
© Николай Малышев/ТАСС

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Телеведущий Леонид Якубович во время съемок программы «Клуб путешественников» в Тукуме, Перу, 10 апреля 1997 года
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Телеведущий Леонид Якубович во время съемок программы «Клуб путешественников» в Тукуме, Перу, 10 апреля 1997 года 
© Василий Журавлев/РИА Новости
Телеведущий Леонид Якубович (слева) и ведущий телепрограммы «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич на городском рынке в Папеэте (столице Французской Полинезии) обсуждают в кадре полезность сока кокоса для здоровья во время записи программы «Клуб путешественников», 15 апреля 1997 года
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Телеведущий Леонид Якубович (слева) и ведущий телепрограммы «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич на городском рынке в Папеэте (столице Французской Полинезии) обсуждают в кадре полезность сока кокоса для здоровья во время записи программы «Клуб путешественников», 15 апреля 1997 года 
© Василий Журавлев/РИА Новости
Ведущий программы «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич (справа) и телеведущий Леонид Якубович (слева) на центральном городском рынке в Папеэте (столица Французской Полинезии) во время съемок выпуска программы «Клуб путешественников», 15 апреля 1997 года
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Ведущий программы «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич (справа) и телеведущий Леонид Якубович (слева) на центральном городском рынке в Папеэте (столица Французской Полинезии) во время съемок выпуска программы «Клуб путешественников», 15 апреля 1997 года 
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин (слева) и телеведущий Леонид Якубович (справа), удостоенный звания «Народный артист России», Москва, 09 октября 2002 года
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Президент России Владимир Путин (слева) и телеведущий Леонид Якубович (справа), удостоенный звания «Народный артист России», Москва, 09 октября 2002 года 
© Панов Алексей/ТАСС
Телеведущий Леонид Якубович (на снимке в центре) и Катя Масленникова (слева) в ролях Пантелеича и Жени на съемках фильма «Тимур и его коммандос», Санкт-Петербург, 26 июля 2003 года
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Телеведущий Леонид Якубович (на снимке в центре) и Катя Масленникова (слева) в ролях Пантелеича и Жени на съемках фильма «Тимур и его коммандос», Санкт-Петербург, 26 июля 2003 года 
© Белинский Юрий/ТАСС

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Телеведущий Леонид Якубович с женой и дочкой во время кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 05 июня 2003 года
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Телеведущий Леонид Якубович с женой и дочкой во время кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 05 июня 2003 года 
© Клюшкин Виктор/ТАСС
Телеведущий Леонид Якубович и певица Алла Пугачева во время вручения премии в области популярной музыки «Золотой граммофон» в Москве, декабрь 2004 года
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Телеведущий Леонид Якубович и певица Алла Пугачева во время вручения премии в области популярной музыки «Золотой граммофон» в Москве, декабрь 2004 года 
© Maxim Burlak/Global Look Press
Телеведущий Леонид Якубович на выставке Екатерины Рождественской «Частная коллекция» в Москве, 03 декабря 2004 года
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Телеведущий Леонид Якубович на выставке Екатерины Рождественской «Частная коллекция» в Москве, 03 декабря 2004 года 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Телеведущий Леонид Якубович во время хоккейного матча со сборной Израиля в рамках турнира на кубок «Спартака», 2005 год
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Телеведущий Леонид Якубович во время хоккейного матча со сборной Израиля в рамках турнира на кубок «Спартака», 2005 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Телеведущий Леонид Якубович (слева) в кабине истребителя «МиГ-29» во время съемок нового телевизионного проекта «Команда Первого – асы эфира! Есть только Миг…» на авиационной базе РСК «МиГ» в Луховицах, Московская область, 30 сентября 2007 года
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Телеведущий Леонид Якубович (слева) в кабине истребителя «МиГ-29» во время съемок нового телевизионного проекта «Команда Первого – асы эфира! Есть только Миг…» на авиационной базе РСК «МиГ» в Луховицах, Московская область, 30 сентября 2007 года 
© Лысцева Марина/ТАСС

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Телеведущий Леонид Якубович на авиационном шоу «Вертолеты по имени «Ми» в поселке Чкаловский Московской области, 26 сентября 2009 года
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Телеведущий Леонид Якубович на авиационном шоу «Вертолеты по имени «Ми» в поселке Чкаловский Московской области, 26 сентября 2009 года 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Телеведущий Леонид Якубович на благотворительной акции «Стань Первым!» в Москве, 01 июня 2016 года
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Телеведущий Леонид Якубович на благотворительной акции «Стань Первым!» в Москве, 01 июня 2016 года 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Актер и телеведущий Леонид Якубович и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Ирина Роднина (слева направо) раздают мороженое детям на ежегодной благотворительной акции «Стань Первым!» в Московской области, 01 июня 2017 года
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Актер и телеведущий Леонид Якубович и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Ирина Роднина (слева направо) раздают мороженое детям на ежегодной благотворительной акции «Стань Первым!» в Московской области, 01 июня 2017 года 
© Владимир Песня/РИА Новости
Телеведущий Леонид Якубович играет в спектакле «Лавр» в постановке Эдуарда Боякова в Московском художественном академическом театре имени М. Горького, 11 декабря 2020 года
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Телеведущий Леонид Якубович играет в спектакле «Лавр» в постановке Эдуарда Боякова в Московском художественном академическом театре имени М. Горького, 11 декабря 2020 года 
© Pavel Kashaev/Global Look Press
Ведущий телеигры «Поле чудес» Леонид Якубович во время открытия обновленного музея программы, приуроченного к ее 25-летию, Москва, 25 сентября 2015 года
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Ведущий телеигры «Поле чудес» Леонид Якубович во время открытия обновленного музея программы, приуроченного к ее 25-летию, Москва, 25 сентября 2015 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости

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Телеведущий Леонид Якубович во время аукциона по продаже уникальных самородков янтаря весом более 1 кг в рамках III янтарного форума Amberforum-2018 в Светлогорске, 8 июня 2018 года
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Телеведущий Леонид Якубович во время аукциона по продаже уникальных самородков янтаря весом более 1 кг в рамках III янтарного форума Amberforum-2018 в Светлогорске, 8 июня 2018 года 
© Виталий Невар/ТАСС
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович во время презентации книги «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни» в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве, 16 декабря 2020 года
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Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович во время презентации книги «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни» в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве, 16 декабря 2020 года 
© Владимир Трефилов/РИА Новости
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы «Поле чудес» в Москве, 25 марта 2023 года
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Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы «Поле чудес» в Москве, 25 марта 2023 года 
© Виталий Белоусов/РИА Новости
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы «Поле чудес» в Москве, 25 марта 2023 года
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Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы «Поле чудес» в Москве, 25 марта 2023 года 
© Виталий Белоусов/РИА Новости
Телеведущий Леонид Якубович в своем офисе в Москве, 14 июля 2025 года
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Телеведущий Леонид Якубович в своем офисе в Москве, 14 июля 2025 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС

Леонид Якубович родился в 1945 году в Москве. Отец будущего телеведущего работал инженером-механиком, начальником конструкторского бюро, а мать — гинекологом. Еще с детства Якубович интересовался искусством: играл в школьном театре, из-за чего часто пропускал уроки. Из школы его позже выгнали, и чтобы ее закончить, Якубовичу пришлось идти в вечернюю. Параллельно с этим он устроился работать на авиационный завод.

Впоследствии по настоянию отца Якубович поступил в технический институт, при котором организовал Театр студенческих миниатюр. Кроме этого, во время обучения он играл в КВН. Выпустившись, Якубович продолжил работать на заводе. Одновременно он также начал писать тексты для игровых телепередач, его сценические монологи исполняли, например, Евгений Петросян и Владимир Винокур.

В 1991-м Якубович пришел на пробы в «Поле чудес». С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы. По его словам, самое сложное в его работе — это развлекать людей, однако «юмор спасает всегда».

«35 лет я работаю без сценария, которого не было никогда. 35 лет совершеннейшей импровизации, потому что я никогда не знаю, кто из участников приедет на передачу <...> Конечно, во время записи может быть всякое. Но я бы никогда не продержался столько времени, если бы надел на себя какой-то образ. Во-первых, это надо уметь делать. Во-вторых, это надо роль играть все время. Бесконечно. Поэтому я с самого начала решил, что не буду играть. <…> Нет у меня никакого образа. Никогда не было. Бог подарил мне умение импровизировать. И, слава богу, я этим пользуюсь по мере сил», — рассказывал телеведущий.