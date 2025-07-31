Слухи о болезнях, уход со сцены, мнение об СВО: где сейчас Эдита Пьеха

31 июля народная артистка СССР Эдита Пьеха отмечает свое 88-летие. News.ru рассказал, как сейчас живет певица, что известно о ее здоровье и как она относится к спецоперации на Украине.

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Деменция и гипертония

В апреле СМИ сообщили, что у Пьехи выявили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных сверх нормы 30 кг веса. Исполнительница мучается от нарушений памяти и дезориентации, а из-за лишнего веса у нее происходят гипертонические кризы.

Вместе с тем помощница певицы опровергала информацию о деменции. Она утверждала, что у артистки нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Жизнь после завершения карьеры

В 2021 году Пьеха заявила, что завершила свою карьеру певицы. Она призналась, что устала от выступлений и хочет сосредоточиться на семье. Сейчас артистка живет в доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербурга с несколькими собаками.

В марте 2025 года внук знаменитости Стас Пьеха рассказал, что часто созванивается с бабушкой и навещает ее ежемесячно.

«У нее все хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты», — говорил Пьеха.

Он отметил, что народная артистка СССР любит петь дома, но от публичных выступлений она давно отказалась. Совсем не петь, по словам Стаса, Эдита Станиславовна не может.

Мнение об СВО

В 2014 году Эдита Пьеха выступила с призывом не мешать творческой деятельности артистов, независимо от их отношения к событиям на Украине. Она заявляла, что политика относительная вещь и является делом политиков, а актеров и музыкантов туда вмешивать «не надо».

«Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это непонятно», — сказала она.

Исполнительница подчеркивала, что в сложившейся на Украине ситуации она ничего не понимает. О своей позиции по СВО Пьеха до сих пор хранит молчание. При этом ее дочка Илона Броневицкая заявляла, что артистка отстаивает однозначную точку зрения по спецоперации — она на стороне своей Родины.