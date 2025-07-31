На Украине СБУ объявила в розыск Канделаки

Заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», медиаменеджера Тину Канделаки объявили в розыск на Украине по линии Службы безопасности страны.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

Уточняется, что в розыске на Украине Канделаки находится с марта 2022 года, ей предъявлены обвинения якобы в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также личные данные Канделаки с 2017 года были внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы члена комитета Госдумы по международным делам Марию Бутину.