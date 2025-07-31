Якубович высказался о своем уходе из «Поле чудес»

В сети появились слухи, что телеведущий Леонид Якубович планирует покинуть программу «Поле чудес». Бессменный ведущий прокомментировал информацию и поделился планами на будущее.

В сети появились слухи, что Леонид Якубович, который является ведущим программы «Поле чудес» с 1991 года, собирается покинуть шоу.

Комментируя слухи, телеведущий отметил, что все это время не оставлял программу, поскольку проект по-прежнему живёт и дышит.

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При этом он согласился, что у всего есть начало и конец. Однако, заверил ведущий, он останется ведущим «Поле чудес» до тех пор, пока шоу будет нравиться зрителям и приносить успех телеканалу.

Что касается последних слухов об уходе, Якубович назвал их абсолютным враньем, «удивляющим извращенным умом».

Также в беседе с «АиФ» телеведущий откровенно признался, что болезненно переживает даже мелкое предательство.

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