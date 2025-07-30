Живот уже заметен: Викторию Дайнеко заподозрили в беременности

Певицу Викторию Дайнеко заподозрили в беременности. Об этом стало известно «Страстям».

© Passion.ru

Виктория Дайнеко посетила красную дорожку премьеры сериала «Три сестры» от онлайн-кинотеатра KION вместе с мужем Беркели Овезовым.

Знаменитость позировала перед журналистами в платье нежно-розового цвета, свой образ она дополнила сумкой того же цвета.

Однако в глаза на красной дорожке бросался живот певицы — некоторые предположили, что Дайнеко может быть в положении.

© «Страсти»

Напомним, Виктории Дайнеко — 38 лет. Певица воспитывает дочь Елизавету от предыдущего брака с барабанщиком Дмитрием Клейманом.

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