Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк снялась в купальнике на отдыхе в Монте-Карло. Снимками она поделилась в Instagram. Лиза Моряк позировала в черном купальнике и желтой кепке. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Образ дополнили массивные серьги и цепочка с подвеской. Актриса вместе с мужем улетела на отдых в Монте-Карло. Моряк вышла замуж за Андреасяна в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: "Я люблю тебя, выходи за меня". В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака. 10 мая Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз. По словам звезд, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали. Известно, что накануне родов Лиза Моряк спела "Катюшу" на балконе с видом на Москву. До этого Андреасян отреагировал на упрек в том, что постоянно снимает жену.