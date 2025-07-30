Актёр Журавлёв рассказал о съёмках в комедийном фэнтези-сериале

Актёр-комик Дмитрий Журавлёв рассказал о съёмках в комедийном фэнтези-сериале про такси.

В беседе с НСН артист отметил, что работа над проектом «Баранкины и камни силы» была непростой.

По словам Журавлёва, фантастика является его любимым жанром, который погружает в сказку.

«Возможно, это связано с тем, что я из деревни, там кроме воображения не было ничего, поэтому мне нравится фэнтези», — сказал актёр.

Новый сериал расскажет о семье потомственных водителей, которым предстоит встретиться с прародительницей — извозчицей из 1804 года.

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