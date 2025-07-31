19-летняя невеста Лепса высказалась о свадьбе с артистом

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба прокомментировала слухи о том, что они с артистом тайно расписались, возникшие после того, как в соцсетях девушка назвала себя «счастливой женой». Ее цитирует Super.ru.

Отмечается, что юридически статус 19-летней Кибы не изменился.

«Вопросы задают уже год. Обновлений по статусу пока нет. И это такой маленький, но большой секрет для всех», — заявила она.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что телеведущая и блогерша Виктория Боня может взыскать с Авроры Кибы компенсацию за клевету.