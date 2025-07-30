Носок Майкла Джексона продали за 6,2 тысяч евро

Белый носок Майкла Джексона, который он носил во время концерта во Франции в 1997 году, продали на аукционе за 6,2 тысяч евро. Об этом сообщает Le Figaro.

Аукцион проводился в городе Ним на юге Франции. Изначально носок, украшенный кристаллами, оценивался в три-четыре тысячи евро при стартовой стоимости в 2,5 тысячи евро.

«Это не просто вещь, а артефакт, связанный с одним из самых знаковых туров артиста», – рассказал эксперт аукционного дома в Ниме Оливье Вергн.

Выставленный на аукцион носок упакован в рамку и рядом с ним лежит пропуск одного из техников, который работал во время концертного турне звезды. Именно нашел предмет гардероба, когда разбирал оборудование после концерта Ницце, и хранил его все это время у себя.

Напомним, что блестящий носок Джексон надел на свое выступление в Ницце 27 июня 1997 года в рамках тура HIStory. Он находился на ноге короля поп-музыки во время исполнения хитов «Beat It» и «Billie Jean» и был заметен, когда певец исполнял свою знаменитую «лунную походку».