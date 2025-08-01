Дмитрий Дибров нанял адвоката Александра Добровинского для развода с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров нанял звездного адвоката Александра Добровинского для развода с женой Полиной.

Сообщается, что при разводе пара будет делить как троих общих сыновей, так и многочисленную дорогостоящую недвижимость. Инсайдеры отмечают, что Дибров выбрал Добровинского, так как они являются давними друзьями. Ко всему прочему, адвокат недавно представлял интересы Яна Абрамова в громком суде с Алсу.

Тем не менее, окружение Дибровых сообщило, что пара хочет развестись без скандалов, передает Starhit.

Источники, близкие к Дмитрию Диброву заявили, что телеведущий «разбит» из-за измены супруги. Инсайдеры раскрыли, что Дибров не исключал, что жена может быть ему неверна, но при этом не верил, что из-за этого разрушится их брак. Сейчас супруга телеведущего выкладывает в соцсетях фото, снятые на яхте с подругами «из женского клуба рублевских жен». СМИ пишут, что она «решила подзаработать на разводе», требуя с подписчиков по пять тысяч рублей за вступление в ее сообщество.

На днях в СМИ появилась информация о возможном разводе Дмитрия Диброва с женой Полиной после 16 лет брака. Позже выяснилось, что Полина состоит в отношениях с супругом своей подруги Елены Товстик. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».